Россияне обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области
Утром 15 февраля вражеские войска били по Николаевской области, в частности по Очаковской общине
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .
По данным Кима, вчера, 14 февраля, в 19:52 и сегодня, 15 февраля, в 06:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.
Обошлось без пострадавших.
В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- В ночь на 7 февраля российская армия нанесла удар по одной из общин Николаевской области, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры .
- Утром 8 февраля трижды вражеские войска снова обстреляли Николаевскую область.
- Утром 14 февраля россияне били артиллерией и минометами по населенному пункту Очаковской общины Николаевской области. В результате чего произошло повреждение и возгорание жилых домов, также поражено несколько административных зданий.
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