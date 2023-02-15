Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме .

По данным Кима, вчера, 14 февраля, в 19:52 и сегодня, 15 февраля, в 06:10 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

Обошлось без пострадавших.

В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.