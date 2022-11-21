Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

Середино-Будская громада: около 11:30 российские военные выпустили 10 мин по приграничной деревне. Повреждения получил дом культуры и частный дом местных жителей.

А после 13:00 еще был один прилет из миномета по другому селу. В обоих случаях люди не пострадали.



По Зноб-Новгородской громаде оккупанты стреляли из артиллерии. Было 10 прилетов. Без разрушений.

В свою очередь Хотинскую громаду враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия. 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "градов" разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 5 домов и газопровод.



Глуховская громада подверглась обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Без последствий.

В пятницу, 18 ноября, оккупанты в течение часа выпустили по Сумской области по меньшей мере 33 снаряда из ствольной артиллерии.

За 20 ноября было зафиксировано более 50 взрывов на территории Сумской области.

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