Россияне обстреляли 4 общины в Сумской области из минометов, "градов", артиллерии и стрелкового оружия
В течение дня 21 ноября вражеские войска обстреляли Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
Середино-Будская громада: около 11:30 российские военные выпустили 10 мин по приграничной деревне. Повреждения получил дом культуры и частный дом местных жителей.
А после 13:00 еще был один прилет из миномета по другому селу. В обоих случаях люди не пострадали.
По Зноб-Новгородской громаде оккупанты стреляли из артиллерии. Было 10 прилетов. Без разрушений.
В свою очередь Хотинскую громаду враг обстрелял сразу из нескольких видов оружия. 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "градов" разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 5 домов и газопровод.
Глуховская громада подверглась обстрелу из стрелкового оружия (3 автоматные очереди). Без последствий.
- В пятницу, 18 ноября, оккупанты в течение часа выпустили по Сумской области по меньшей мере 33 снаряда из ствольной артиллерии.
- За 20 ноября было зафиксировано более 50 взрывов на территории Сумской области.
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