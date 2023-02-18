Россияне обстреляли 4 общины Сумской области. Уничтожили дома и домохозяйства, поврежден автомобиль

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Российские террористы обстреляли 4 территориальных общины Сумщины: Хотинскую, Белопольскую, Новослободскую и Путивльскую.

"Белопольское общество: в 9:45 с территории РФ произошел минометный обстрел - 6 прилетов. В результате обстрела в с. Рыжевка повреждено 5 домохозяйств, 3 дома не пригодны для жизни (прямые попадания). Также поврежден автомобиль ГАЗель. Россияне били из минометов и по других населенных пунктах общины – 12 прилетов", - рассказали в ОВА.

В Новослободской общине зафиксированы минометные (15 прилетов) и пулеметные обстрелы. Хотинскую общину обстреляли из артиллерии – 6 прилетов. А на Путивльске – россияне сбросили 11 мин.

Во всех случаях обошлось без жертв. В общей сложности речь идет о 75 прилетах.