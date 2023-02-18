Россияне обстреляли 4 общины Сумской области. Уничтожили дома и домохозяйства, поврежден автомобиль
За день, 18 февраля, на территории Сумской области в результате российских обстрелов зафиксировано 75 прилетов
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские террористы обстреляли 4 территориальных общины Сумщины: Хотинскую, Белопольскую, Новослободскую и Путивльскую.
"Белопольское общество: в 9:45 с территории РФ произошел минометный обстрел - 6 прилетов. В результате обстрела в с. Рыжевка повреждено 5 домохозяйств, 3 дома не пригодны для жизни (прямые попадания). Также поврежден автомобиль ГАЗель. Россияне били из минометов и по других населенных пунктах общины – 12 прилетов", - рассказали в ОВА.
В Новослободской общине зафиксированы минометные (15 прилетов) и пулеметные обстрелы. Хотинскую общину обстреляли из артиллерии – 6 прилетов. А на Путивльске – россияне сбросили 11 мин.
Во всех случаях обошлось без жертв. В общей сложности речь идет о 75 прилетах.
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