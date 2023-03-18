Россияне обстреляли 4 общины Сумской области
В субботу, 18 марта, российские террористы обстреляли территории Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской и Белопольской громад Сумщины
Об этом сообщает Сумская ОВА.
По Шалыгинской громаде россияне ближе к обеду применили минометы. Известно о 7 прилетах. Белопольская громада: враг совершил обстрел из АГС (станкового автоматического гранатомета). Нанесли 88 выстрелов. Также использовали минометы – 3 мины.
По Эсманской громаде россияне били из минометов – 7 прилетов. Краснопольская громада: зафиксирован минометный обстрел общины - 3 прилета.
Обошлось без потерь и разрушений среди гражданского населения.
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