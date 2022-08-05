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Россияне обстреляли 3 района Харькова: ранили трех гражданских, повредили дома, детские площадки и рынок

5 августа, 2022 пятница
10:24
война с Россией

В Харькове и Харьковской области в ночь на 5 августа россияне ранили 3 человека, обстреляли дома, детские площадки, учебное заведение и рынок

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

По предварительной информации из систем залпового огня россияне массированно обстреляли Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова. Пострадали дома, магазины, рынок, помещения учебного заведения, детские площадки. Во многих домах повреждены стекла. Пиротехники изъяли неразорвавшиеся снаряды.

"В результате обстрела с ранениями госпитализированы 2 человека 26 и 38 лет и женщина 46 лет, все они находились на улице. Состояние одного из мужчин стабильно тяжелое, он находится в реанимации. Другие ранены - в состоянии средней тяжести", - подчеркнул Олег Синегубов.

Кроме того, в ночь на 5 августа оккупанты накрыли огнем Чугуев. В результате три ракеты попали по открытой территории частного домовладения, еще одна упала рядом.

На протяжении суток оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов. Информация о пострадавших не поступала.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили свои позиции. Детали - впоследствии", – отметил глава ОВА.

Также россияне пытались прорвать оборону ВСУ возле Гусаровки Изюмского района, но отступили с потерями. По словам Олега Синегубова, украинские защитники имеют и другие успехи в Харьковской области.

  • 4 августа на Харьковском направлении защитники Украины продвинулись в глубь обороны противника и укрепили позиции. оккупанты пытаются удержать захваченные территории.

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военные силы Украины
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Чугуев
Военные новости
Олег Синегубов
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