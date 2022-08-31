Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

За сутки, 30 августа, в Сумской области зафиксировано 133 прилета. Россияне обстреливали территории трех громад области – Хотиньской, Речковской и Великописаревской.

В 10:00 с воздушного пространства РФ самолет обстрелял окрестности Хотинской и Речковской громад. Было выпущено 3 ракеты. Впоследствии было 10 прилетов из миномета (120 мм), 5 прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО.

Около 11:30 обстрел продолжился: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии.

С 10:20 велся минометный обстрел Великописаревской громады. В результате на территорию прилетело 10 мин.

В Хотинской громаде с 11:03 враг обстреливал громаду из минометов – 6 мин. Обстрел продолжился после 13:00 – 10 прилетов. После 16:00 – 15 мин и около 20:00 – 12 мин.

"Во всех случаях без пострадавших", - подчеркнул Живицкий.

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