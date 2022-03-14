Россияне обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и ранены - Нацполиция
Россияне обстреляли в Донецкой области 15 населенных пунктов, повредив по меньшей мере 37 объектов и убив и ранив людей
Об этом сообщает Telegram Нацполиция.
"Под обстрелами россиян оказались 15 населенных пунктов - Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Андреевка, Святогорск, Каменка, Павловка, Зайцево, Ивановка, Верхнеторецкое. ранены", - говорится в сообщении.
Подавляющее большинство поврежденных объектов – жилые дома мирных граждан.
Обстреляв Авдеевку, кафиры повредили коксохимический завод, школу, газопровод.
По Краматорску захватчики нанесли ракетный удар, в результате чего, по предварительной информации, погибли люди.
"Поступает информация из Мариуполя о постоянных авианалете. Люди не могут выйти из бомбоубежищ, они в крайне критическом состоянии. В город продолжит двигаться колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами", - добавили в Нацполиции.
Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Информация о жертвах российских военных преступлений уточняется.
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