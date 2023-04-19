Россияне обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: 1 человек погиб
В ночь на 19 апреля российская армия нанесла удар по населенным пунктам Донецкой области. Авдеевка подверглась обстрелам из "градов" и артиллерии, в Бахмуте один человек погиб
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Отмечается, что в результате ночных атак россиян на Горловском направлении в Бахмуте погиб один человек. Кроме того, в городе повреждено 7 многоэтажек и 3 частных дома. По словам чиновника, всего в регионе было ранено 13 человек.
"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — незначительные повреждения получило здание больницы. На Донецком направлении Авдеевка подверглась обстрелам из "градов" и артиллерии — без жертв, но есть разрушения", - сообщил Кириленко.
В Константиновской громаде под обстрелами – окрестности Константиновки и Предтечино. Кроме того, зафиксированы удары РФ по окрестностям Ильиновской громады. В Соледарской громаде страдают Орехово-Васильевка, Миньковка, Федоровка.
На Лисичанском направлении разрушены 2 дома, повреждены школа и магазин в Переездном Звановской громады.
- Во вторник, 18 апреля, российские военные произвели артиллерийский обстрел города Украинск Донецкой области - по меньшей мере 8 человек ранены.
- В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами".
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