Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что в результате ночных атак россиян на Горловском направлении в Бахмуте погиб один человек. Кроме того, в городе повреждено 7 многоэтажек и 3 частных дома. По словам чиновника, всего в регионе было ранено 13 человек.

"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке — незначительные повреждения получило здание больницы. На Донецком направлении Авдеевка подверглась обстрелам из "градов" и артиллерии — без жертв, но есть разрушения", - сообщил Кириленко.

В Константиновской громаде под обстрелами – окрестности Константиновки и Предтечино. Кроме того, зафиксированы удары РФ по окрестностям Ильиновской громады. В Соледарской громаде страдают Орехово-Васильевка, Миньковка, Федоровка.

На Лисичанском направлении разрушены 2 дома, повреждены школа и магазин в Переездном Звановской громады.