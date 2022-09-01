Россияне обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС, - глава ОВА
Российские войска обстреливают из артиллерии путь, которым в Запорожскую АЭС должна была ехать миссия МАГАТЭ. Маршрут был заранее согласован
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности", - написал он.
По его словам, Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС.
"Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - добавил он.
Известно, что россияне с 05:00 1 сентября обстреливают оккупированный Энергодар по автоматам и минометам, попадание в гражданские объекты и пострадавшие.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
- Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 30 августа, встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Киеве. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.
- Утром 31 августа миссия МАГАТЭ отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС.
- Затем миссия прибыла в украинский город Запорожье, в 55 км от станции.
- Россияне отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья, намекая, что через Россию было бы быстрее.
- 31 августа Минэнерго обсудило с МАГАТЭ и передало миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.
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