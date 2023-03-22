Под обстрел РФ попали две многоэтажки в Запорожье, известно о 18 пострадавших

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о российской атаке на две многоэтажки в Запорожье.

"Под обстрел этих подлецов попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей, 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднем. Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", - подтвердил секретарь.

О ракетном ударе написал ранее в телеграме Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - отметил президент.

Об атаке также проинформировал глава ОП Андрей Ермак в телеграме.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – написал он.