Под обстрел РФ попали две многоэтажки в Запорожье, известно о 18 пострадавших
Днем 22 марта российская армия обстреляла Запорожье: есть попадания в две многоэтажки, под атакой оказался остров Хортица. Известно о как минимум 18 пострадавших
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил о российской атаке на две многоэтажки в Запорожье.
"Под обстрел этих подлецов попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей, 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднем. Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", - подтвердил секретарь.
О ракетном ударе написал ранее в телеграме Владимир Зеленский.
"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - отметил президент.
Об атаке также проинформировал глава ОП Андрей Ермак в телеграме.
"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", – написал он.
- Напомним, вечером 21 марта российские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили Силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП, есть раненые.
- В ночь с 21 на 22 марта ПВО также сработала в Киевской области.
- В частности, под атакой оказалась Житомирщина: россияне повредили объект инфраструктуры.
- Также в течение суток РФ атаковала Донецкую область, повреждены дома и предприятие. От вооруженной агрессии РФ 21 марта погибли 4 человека, 5 получили ранения.
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