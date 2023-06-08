Россияне обстреливают центральную и прибрежную части Херсона
В четверг, 8 июня, под вражеским обстрелом оказалась центральная и прибрежная части Херсона
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
"Россияне обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям и центральной части города", - говорится в сообщении.
- За сутки противник произвел 34 обстрела (192 снаряда) по Херсонской области, из них по Херсону — один артиллерийский обстрел (2 снаряда).
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