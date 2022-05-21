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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне обстреливают Сумскую и Черниговскую области, чтобы сдерживать ВСУ от переброски на Восток и Юг Украины, - военный эксперт Киричевский
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Россияне обстреливают Сумскую и Черниговскую области, чтобы сдерживать ВСУ от переброски на Восток и Юг Украины, - военный эксперт Киричевский

21 мая, 2022 суббота
17:50
война с Россией

Эксперт Defence Express Иван Киричевский считает, что россияне обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей для того, что сдерживать украинские силы от переброски на восточное и южное направления

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, россияне уже сейчас действуют так, чтобы помешать будущим успехам Вооруженных сил Украины. Как уже сообщила Государственная пограничная служба Украины, сейчас россияне обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Таким образом они пытаются растянуть украинские силы на несколько направлений для того, чтобы Украина не смогла активно действовать на отдельном направлении боевых действий, то есть россияне уже сейчас пытаются разрушить планы ВСУ сначала освободить Харьковскую область, затем Запорожскую и Херсонскую и выйти на границы 23 февраля", - пояснил Киричевский.

Киричевский добавил, что российские войска пытаются восстановить боеспособность своих бронетанковых подразделений.

"Россияне пытаются восстановить боеспособность своих бронетанковых подразделений для дальнейших наступательных действий. Возле Сумской области несколько дней назад была зафиксирована переброска восстановленных частей 90-й танковой дивизии армии РФ, потерпевшей сокрушительное поражение под городом Бровары. Генштаб ВС Украины также сообщает, что россияне пытаются восстановить боеспособность первой танковой армии, командующий которой был отстранен за провал наступления в Украине. Они пытаются перебросить эти части на Харьковщину", - добавил Киричевский.

  • 19 мая россияне обстреляли с территории РФ Старые Вырки в Сумской области, повредив дом и хозяйственные постройки.
  • В течение 21 мая оккупанты обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами

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русская агрессия
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