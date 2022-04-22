Россияне обстреливают Рубежное и срывают эвакуацию, - глава Луганской ОВА
Российские военные обстреливают Рубежное. Туда не может добраться автобус для эвакуации людей
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на автомобилях, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еды. Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах , которые постоянно находятся под огнем", - написал он.
22 апреля планировали эвакуировать жителей Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горной общины. Хотели вывезти пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно.
Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ранее сообщила , что из-за обстрелов российских военных 22 апреля не будут работать гуманитарные коридоры.
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