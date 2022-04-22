Россияне обстреливают Рубежное и срывают эвакуацию, - глава Луганской ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.



"Мы будем пытаться доехать до южной части Рубежного на автомобилях, потому что люди ждут, чтобы их забрали. И завезти туда еды. Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах , которые постоянно находятся под огнем", - написал он.

22 апреля планировали эвакуировать жителей Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Рубежной и Горной общины. Хотели вывезти пожилых людей, которым тяжело передвигаться самостоятельно.



Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ранее сообщила , что из-за обстрелов российских военных 22 апреля не будут работать гуманитарные коридоры.



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