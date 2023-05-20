Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Вчера были вражеские обстрелы Токмака и Молочанска, однако в своих пропагандистских СМИ враг сразу обвинил наши ВСУ. Но жители сообщают, что видят, откуда ведутся обстрелы - с оккупированных территорий. Такими обстрелами враг пытается организовать эвакуацию, которую начал две недели назад", - сказал он.

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Федоров добавил, что местное население не желает эвакуироваться.