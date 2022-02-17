Россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии, - Бутусов
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что российские войска в районе оккупированного Донецка обстреливают украинские позиции из запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии
Об этом Бутусов написал в Facebook.
"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. Обстрел продолжается.
А также сегодня с утра россияне обстреляли из артиллерии и минометов жилые кварталы Станицы-Луганской", - написал Бутусов.
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