Россияне обстреливают Объединенные силы под Донецком из тяжелой 152-мм и 122-мм артиллерии, - Бутусов

Об этом Бутусов написал в Facebook.



"В 10 артиллерия российских оккупантов калибра 152 и 122 мм начала обстрел украинских позиций в районе Донецка - более 50 снарядов. Обстрел продолжается.

А также сегодня с утра россияне обстреляли из артиллерии и минометов жилые кварталы Станицы-Луганской", - написал Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Станицу Луганскую , в результате чего была разрушена стена в детском саду, а двое мирных жителей подверглись контузиям.