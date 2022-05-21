Россияне обстреливают Николаев кассетными снарядами, - мэр
В Николаеве слышны взрывы от кассетных снарядов
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram .
"В Николаеве раздаются взрывы кассетных снарядов. Друзья, будьте максимально осторожны! Соблюдайте правила двух стен", - написал он.
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