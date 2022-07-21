Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграме.

"По состоянию на данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "ураганами" 19 раненых, среди них - 1 ребенок. К сожалению, 4 человека - в тяжелом состоянии. 2 человека погибли", - написал он.

По словам Синегубова, российские оккупанты целятся в остановки и гражданские сооружения.

"Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилой инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где был размещен частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было", - отметил глава ХОГА.

На месте работают 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.

Харьковчан призывают не выходить из укрытий!

Харьковская область долгое время постоянно находится под обстрелами.

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