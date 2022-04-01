Россияне обстреливают Лисичанск с вооружения всех калибров, разрушены десятки зданий, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Российские кафиры продолжают накрывать огнем украинский Лисичанск. Бьют из всех калибров. Без сожаления путинские солдаты целят в жилые кварталы, медучреждения, детсады, по эвакуационному транспорту", - подчеркнул он.



По словам Сергея Гайдая, в результате российских обстрелов разрушены десятки зданий и пострадали многие местные жители.



Глава ОВА добавил, что бои за Лисичанск продолжаются, а ВСУ прилагают все усилия, чтобы город и дальше оставался подконтролен украинским властям.

Напомним, в Луганской области россияне обстреливают ремонтников и мешают им возобновлять коммуникации в городах, чтобы повлечь за собой гуманитарную катастрофу.

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