Россияне обстреливают Кураховку, погиб по меньшей мере один человек
Россияне обстреливают Кураховку, погиб по меньшей мере один человек
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреливают пгт. Кураховка Кураховской общины. Есть информация об одном погибшем гражданском. Обстрел продолжается. Террористы и животные", - написал он в 13:40.
Как сообщали утром 27 февраля в Донецкой ОВА, на Донецком направлении накануне россияне также обстреляли Кураховскую территориальную общину: один человек получил ранения, были повреждены 4 дома в Горняке; в Остром повреждены дом и магазин, еще один дом получил повреждения в Кураховке.
Ночью также были зафиксированы обстрелы Марьинской и Очеретинской общин. В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты, а утром - 2 массированных обстрела по жилой и промышленной зонам. Кроме того, два ракетных удара подвергся Мирнограду, а на Волновахском направлении под обстрелами Угледар, Новоукраинка и Богоявленко.
- 26 февраля в результате действий российского войска на территории Донецкой области ранения разной степениполучили двое мирных жителей
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