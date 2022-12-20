Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне обстреливают Херсон кочующим оружием, - Плетенчук
Эксклюзив

Россияне обстреливают Херсон кочующим оружием, - Плетенчук

20 декабря, 2022 вторник
14:36
война с Россией

Пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук сообщил, что Херсон находится под постоянным обстрелом противника

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Херсоне затишья не было, сегодня была громкая ночь. Во время атаки, российские агрессоры наносили удары по городу с ракетных систем залпового огня "град", также работает вражеская артиллерия. Агрессор бьет по городу наугад. К сожалению, один человек погиб ", – отметил Плетенчук.

По словам пресс-офицера, россияне обстреливают Херсон из минометов и кочующих танков.

"Оккупанты бьют с левого берега Днепра. Враг обстреливает город с единственной целью, чтобы запугать местное население, углубить социальные проблемы и гуманитарную ситуацию. Россияне ничего не сторонятся, они бьют по жилым домам, страдает частный сектор", - добавил Плетенчук. .

  • Российские захватчики 19 декабря нанесли 42 удара по территории Херсонщины, в результате чего повреждения получили объект критической инфраструктуры, учебное заведение, административные и жилые дома

  • В ночь на 20 декабря российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждена линия электропередачи, газопроводы и дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Херсон
Херсонщина
Военные новости
Читайте также:
путін, шойгу
19 декабря, 2022 понедельник
ISW: Россия готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы
Автор Антин Борковский
18 декабря, 2022 воскресенье
Наконец Запад созрел и окончательно определился с приговором Путину, - Пионтковский
19 декабря, 2022 понедельник
Никто не остановит РФ, если она захочет бомбить Молдову, - дипломат Чалый
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.52
    Покупка 39.52
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 41.08
    Продажа 42.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 декабря
16:04
OPINION
Битва в Запорожье: смыслы, масштаб и последствия
15:55
Обломки амфор и кувшинов. В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение
15:53
Из-за рекордных доходов в Катаре: президент ФИФА предложил новую реформу ЧМ по футболу
15:32
Ученые выяснили, что у дельфинов тоже может быть болезнь Альцгеймера
14:52
Ирина Геращенко
Заключение Венецианской комиссии было ожидаемо, закон о КСУ в таком виде нельзя было принимать, - Геращенко
14:47
В России взорвался газопровод: по меньшей мере три человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии
14:37
Взрыв подарка из Украины: в МВД Польши заявили, что замглавы украинской ГСЧС отстранили
14:26
Эксклюзив
Из-за пожара на подстанции Южномаша большая часть жителей Днепра осталась без света и тепла, - депутат горсовета
14:25
"Россия много лет отравляет ООН": Кулеба о незаконном пребывании РФ в организации
14:25
Фьюри раскрыл ключевой пункт контракта на супербой с Усиком
14:24
Эксклюзив
Лукашенко и Путин один другому не верят, - политолог Магда
14:23
Оккупанты ночью обстреляли нефтегазовую инфраструктуру Харьковщины, возник масштабный пожар
14:20
Обновлено
Зеленский в Бахмуте наградил украинских военных
14:14
В Украину ввезли 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 Janssen
14:14
Поезд святого Миколая посетил прифронтовые города Украины
14:06
OPINION
300-й день несокрушимости: слова "Слава Украине! Героям Слава!" стали символом борьбы за будущее мира
13:54
Хосеп Боррель
Боррель призвал Иран прекратить поставлять оружие России
13:52
После ракетных обстрелов РФ и атаки дронов 80% жителей Киевщины остаются без света, - ОВА
13:45
Когда праздновать Рождество: 11% украинцев считают 25 декабря, а 55% - 7 января, - опрос
13:25
Умеренный ветер, местами мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на 21 декабря от Наталки Диденко
13:11
электроэнергия
В Киеве обеспечивается меньше половины потребности потребления электроэнергии, - Укрэнерго
13:05
Эксклюзив
НАТО
Рубеж конфликта близится к странам НАТО, - военный эксперт Мусиенко
12:35
Виталий Портников
Путин никому не нужен
12:31
ВСУ осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай
12:19
Фото Месси после победы на ЧМ-2022 стало самым популярным в истории Instagram
12:04
Оккупанты обстреляли территорию 42 раза: в Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, учебное заведение и жилые дома
12:01
OPINION
Визит Путина в Лукашенко — это о слабости
11:59
Правоохранители задержали мужчину, который в 2014 году поднял триколор в Харькове
11:54
Байден поздравил с победой на ЧМ-2022 президента Аргентины, сразу после финала Фернандесу звонил по телефону Путин
11:45
Эксклюзив
"Укроборонпром" планирует наращивать объемы производства снарядов за рубежом, - пресс-секретарь
11:42
В Иране начался новый этап протестов: антиправительственные лозунги раздаются из окон и крыш домов
11:13
"Маск быстро реагирует на проблемы": Федоров заявил, что Украина получит еще более 10 тыс. терминалов Starlink
10:48
Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев предупредил, что уровень угрозы со стороны Беларуси растет
10:31
Эксклюзив
Для россиян нет проблем призвать более 1 млн человек, - военный эксперт Дикий
10:30
Сейчас РФ думает сломать ход войны, но еще несколько тяжелых месяцев и будет вынуждена сесть за стол переговоров, – советник главы МВД
10:27
Эксклюзив
Лукашенко не поддался давлению Путина, - Згурец
10:08
OPINION
Валерий Залужный
Мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не мешает нам выигрывать войну
10:08
Первые в Европе: Нидерланды официально извинились за свою историческую роль в работорговле
10:05
доллар, валюта
Курс валют на 20 декабря: стоимость доллара, евро, злотого
10:03
Объявлено имя лучшего спортсмена в 2022 году по версии BBC Sports
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV