Россияне обстреливают Херсон кочующим оружием, - Плетенчук
Пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон, капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук сообщил, что Херсон находится под постоянным обстрелом противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Херсоне затишья не было, сегодня была громкая ночь. Во время атаки, российские агрессоры наносили удары по городу с ракетных систем залпового огня "град", также работает вражеская артиллерия. Агрессор бьет по городу наугад. К сожалению, один человек погиб ", – отметил Плетенчук.
По словам пресс-офицера, россияне обстреливают Херсон из минометов и кочующих танков.
"Оккупанты бьют с левого берега Днепра. Враг обстреливает город с единственной целью, чтобы запугать местное население, углубить социальные проблемы и гуманитарную ситуацию. Россияне ничего не сторонятся, они бьют по жилым домам, страдает частный сектор", - добавил Плетенчук. .
- Российские захватчики 19 декабря нанесли 42 удара по территории Херсонщины, в результате чего повреждения получили объект критической инфраструктуры, учебное заведение, административные и жилые дома
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В ночь на 20 декабря российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждена линия электропередачи, газопроводы и дома.
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