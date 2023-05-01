Россияне обстреливают Херсон и область: есть раненый
Вечером 1 мая российские войска нанесли удар по Херсону и Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Так в результате обстрелов Херсона в городе загорелись частные дома. На месте работают пожарные.
Также 30-летний мужчина получил ранение руки. Его госпитализировали.
В Херсонской области российская авиация сбросила две управляемые авиабомбы на населенный пункт Кизомис Белозерской общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
- За 30 апреля российские войска выпустили 163 снаряда по населенным пунктам области.
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