Россияне обстреливают Херсон
Российские оккупанты в пятницу, 9 июня, обстреливают прибрежные территории Херсона
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Россияне снова обстреливают Херсон. Бьют по прибрежным территориям", - написал Прокудин.
Как сообщает экс-президент Петр Порошенко, россияне обстреляли место эвакуации гражданских в городе Херсон.
"Рашисты снова обстреляли место эвакуации гражданских в Херсоне. Команда и мы с Мариной в порядке", - отметил Порошенко.
Также момент начала обстрела места эвакуации попал на видео NV.
Информация обновляется.
- За минувшие сутки противник совершил 34 обстрела Херсонской области и один раз ударил из артиллерии непосредственно по Херсону.
- Это уже не первый обстрел города во время эвакуации мирных жителей. В четверг, 8 июня, под вражеским обстрелом оказалась Корабельная площадь и прибрежная часть Херсона. В результате атаки 9 раненых, среди них - немецкий волонтер.
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