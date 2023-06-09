Россияне обстреливают Херсон

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Россияне снова обстреливают Херсон. Бьют по прибрежным территориям", - написал Прокудин.

Как сообщает экс-президент Петр Порошенко, россияне обстреляли место эвакуации гражданских в городе Херсон.

"Рашисты снова обстреляли место эвакуации гражданских в Херсоне. Команда и мы с Мариной в порядке", - отметил Порошенко.

Также момент начала обстрела места эвакуации попал на видео NV.

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