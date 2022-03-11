Россияне обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков, – председатель ОВА

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире "Радио Свобода", передает Эспрессо.TV .

"На главу города выходили кафиры с предложением открыть мосты – там есть несколько разводных мостов – для того, чтобы кафиры беспрепятственно переправили свою технику дальше с логистикой в направлении города Харьков. На что мэр отказался и все горожане сказали: нет, это украинский город, и они не будут помогать и содействовать оккупантам в продвижении по Украине. После того начались обстрелы. Относились оккупантами несколько ультиматумов: до 9 утра одного дня, затем до 18 часов следующего. Жители не согласились, местные власти не согласились, и началось фактическое уничтожение города", – рассказал Синегубу.

Он добавил, что обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, ведь в городе нет никаких военных объектов – "от слова совсем". Глава ОВА отметил, что в Изюме нет света и воды, также не работают телефонная связь и Интернет.

"Сегодня действительно было эвакуировано около 2 тысяч человек, с помощью автобусов, 44 автобусами мы вывезли. Мы не смогли ввезти туда гуманитарную помощь в полном объеме, которую запланировали, а это три фуры, около 60 тонн. Мы завезли только около 10 тонн", – сказал он.

Глава области анонсировал продолжение переговоров по еще одному зеленому коридору завтра для эвакуации людей и доставки гуманитарного груза. По его данным, Изюм находится в наиболее критическом положении из всех городов области. Харьков находится под полным контролем Вооруженных сил.

"Враг в город Харьков не попадет. Они поняли, что эту войну фактически проиграли, и перешли к такому коварному обстрелу из артиллерии, авиации, крылатых ракет", - прокомментировал глава областной администрации.

Напомним, сегодня, 10 марта, из Изюма удалось провести эвакуацию и привезти в город гуманитарную помощь. Однако и после согласованных с Россией действий они все же нанесли по городу авиаудар.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb