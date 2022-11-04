Россияне обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и БПЛА приграничья Сумщины и Черниговщины
За минувшие сутки российские оккупанты били по приграничной Сумщине и Черниговщине из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и беспилотников
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Под огнем ствольной и реактивной артиллерии, минометов и БПЛА врага оказалась территория 8 общин Сумщины и 3 общин Черниговщины", - пишет пресс-служба.
В результате обстрелов российских оккупантов в населенных пунктах приграничья повреждены дом культуры, несколько частных домов, сельхозтехника фермерского хозяйства, здание железнодорожной станции и частный дом.
Рашисты вели огонь с территории РФ, в том числе населенных пунктов Колотиловка, Графовка, Краснооктябрьский, Гордиевка, Погощь, Грудская, Зерновое, Лемешевка, Локоть, Белая Березка, Черноземный Городок, Крупец, Марица, Куковичи, Гудовка.
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