Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Под огнем ствольной и реактивной артиллерии, минометов и БПЛА врага оказалась территория 8 общин Сумщины и 3 общин Черниговщины", - пишет пресс-служба.

В результате обстрелов российских оккупантов в населенных пунктах приграничья повреждены дом культуры, несколько частных домов, сельхозтехника фермерского хозяйства, здание железнодорожной станции и частный дом.

Рашисты вели огонь с территории РФ, в том числе населенных пунктов Колотиловка, Графовка, Краснооктябрьский, Гордиевка, Погощь, Грудская, Зерновое, Лемешевка, Локоть, Белая Березка, Черноземный Городок, Крупец, Марица, Куковичи, Гудовка.