Об этом написал мэр города Дмитрий Орлов в телеграме.

"Энергодар. С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - отметил он.

Дмитрий Орлов призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила двух стен.

31 августа глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне готовят по Энергодару, чтобы создать картину для комиссии МАГАТЭ об обстрелах города якобы с украинской стороны водохранилища.

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