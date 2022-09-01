Россияне обстреливают Энергодар: есть попадания в гражданские объекты и пострадавшие
Россияне с 05:00 1 сентября обстреливают оккупированный Энергодар из автоматов и минометов, есть попадание в гражданские объекты и пострадавшие
Об этом написал мэр города Дмитрий Орлов в телеграме.
"Энергодар. С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - отметил он.
Дмитрий Орлов призвал горожан оставаться дома и соблюдать правила двух стен.
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31 августа глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне готовят по Энергодару, чтобы создать картину для комиссии МАГАТЭ об обстрелах города якобы с украинской стороны водохранилища.
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