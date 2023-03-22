Россияне обстреливают дорогу, по которой гражданские эвакуируются из Авдеевки, - ГВА
Россияне обстреливают дорогу из Авдеевки, которую мирные жители используют для эвакуации из прифронтового города
Об этом заявил в комментарии CNN руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
По словам чиновника, участок дороги, используемый мирным населением для эвакуации, находится под постоянным огневым поражением врага.
"Эвакуация гражданского населения продолжается, но выход из города – это "дорога смерти", участок дороги контролируется российскими войсками, которые могут немедленно открыть огонь", – сказал Барабаш.
Несмотря на это, за последние три недели из города удалось вывезти 180 человек. Однако в городе остаются еще около 2 тыс. гражданских, среди них – шестеро детей.
"Одного ребенка эвакуировали во вторник, еще одного власти планируют эвакуировать в среду", - рассказал Барабаш.
- Ранее правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.
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