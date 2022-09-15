Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .

По его словам, ситуация в освобожденных городах и селах сверхтяжелая. В Княжеце оккупанты разрушили или повредили 100% домов, в Высокополье - 80%.

"Первое, на чем мы настаиваем в общении с людьми, приезжая в освобожденные села, - это немедленная эвакуация. Наша армия не обстреливала оккупированные территории, поэтому страха таких обстрелов у местного населения нет. Поэтому эвакуироваться сразу соглашаются не все. А уже буквально из-за этого. несколько дней, после обстрелов со стороны кафиров, люди сами простят нас вывезти их оттуда", - заметил глава ОВА.

Так, в Миролюбовке на 13 сентября осталось 104 жителя, а 15-го - уже 47. В ОВА помогли эвакуироваться 22 людям, еще 35 местных жителей уехали самостоятельно.

Людям, которые остаются в деоккупированных населенных пунктах, пытаются привозить воду, еду, счета и другие резиновые грузоперевозки.

12 сентября министр обороны Алексей Резников рассказал, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского из-за благоприятного для обороны ландшафта.

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