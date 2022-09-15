English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россияне обстреливают деоккупированные города и села Херсонщины: в ОВА призывают людей эвакуироваться

Россияне обстреливают деоккупированные города и села Херсонщины: в ОВА призывают людей эвакуироваться

15 сентября, 2022 четверг
07:14
война с Россией

На Херонщине оккупанты бьют по освобожденным от них населенным пунктам. В ОВА просят людей уезжать, а оставшимся доставляют резиногрузы

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграмме .

По его словам, ситуация в освобожденных городах и селах сверхтяжелая. В Княжеце оккупанты разрушили или повредили 100% домов, в Высокополье - 80%.

"Первое, на чем мы настаиваем в общении с людьми, приезжая в освобожденные села, - это немедленная эвакуация. Наша армия не обстреливала оккупированные территории, поэтому страха таких обстрелов у местного населения нет. Поэтому эвакуироваться сразу соглашаются не все. А уже буквально из-за этого. несколько дней, после обстрелов со стороны кафиров, люди сами простят нас вывезти их оттуда", - заметил глава ОВА.

Так, в Миролюбовке на 13 сентября осталось 104 жителя, а 15-го - уже 47. В ОВА помогли эвакуироваться 22 людям, еще 35 местных жителей уехали самостоятельно.

Людям, которые остаются в деоккупированных населенных пунктах, пытаются привозить воду, еду, счета и другие резиновые грузоперевозки.

  • 12 сентября министр обороны Алексей Резников рассказал, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского из-за благоприятного для обороны ландшафта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Новости
Украина
Россия
Херсонщина
Военные новости
деоккупация Украины
Читайте также:
14 сентября, 2022 среда
В России внезапно скончался один из главных кремлевских пропагандистов
14 сентября, 2022 среда
Кислица: Эта сессия Генассамблеи ООН должна положить конец безнаказанности России
13 сентября, 2022 вторник
Шольц полтора часа уговаривал Путина вывести войска из Украины. Российский президент повторял привычные тезисы об агрессивности Киева
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 сентября
07:01
Инфографика
"Динамо" - "АЕК Ларнака": где и когда смотреть матч Лиги Европы
06:45
Обновлено
Россияне ударили ракетами по одному из районов Харькова
06:18
Армения
В Совбезе Армении заявили о достижении перемирия с Азербайджаном
06:06
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
05:49
Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров
05:32
Оккупанты продолжали атаки возле Бахмута и западнее Донецка – ISW
04:55
российские танки
Более десятка танков, 5 гаубиц и бомбардировщик: в ОК "Юг" рассказали о потерях врага за сутки
04:26
В Киеве представили тизер к фильму-драме "Буча"
03:56
Кривой Рог
Криворожье обстреливали с аэробалистических ракет типа "Кинжал" и "Искандер", - ОК "Юг"
03:33
Мать американского солдата, погибшего в Украине, хочет перезахоронить сына в США
02:57
Премьер Швеции уходит в отставку - на выборах победили правые партии
02:28
Facebook Instagram
В Азербайджане заблокировали TikTok, чтобы "сохранить военные тайны"
01:52
Владимир Зеленский попал в ДТП
01:37
Сенат США
Законопроект о признании России государством-спонсором терроризма был внесен в сенат США
01:02
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщают, что работала ПВО
00:48
Сейм Польши
Сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России
00:47
В ЕС продлили действие индивидуальных санкций против россиян еще на полгода
00:34
Алексей Резников
Никакой бункер не защитит военных преступников, - Резников предупредил Путина
00:22
Антониу Гутерреш
Мирное соглашение о прекращении войны в Украине еще далеко – Антониу Гутерреш
2022, среда
14 сентября
23:59
Холанд на последних минутах принес для "Манчестер Сити" победу в матче против "Боруссии"
23:58
Коронавирус
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
23:45
Обновлено
В Ереване массовая акция протеста. Люди ломают ворота парламента, требуют импичмента Пашиняна
23:36
Украинцам нужны ATACMS, большие дроны и танки — лидер Республиканской партии США
23:15
Россия обстреляла 2 громады Сумской области. Повреждены частные дома
23:08
Эксклюзив
После обстрелов люди замечают повышение уровня воды в реке Ингулец, - жительница Кривого Рога Ковалева
23:01
Шольц не увидел изменений в позиции Путина, - Bild
22:42
Обновлено
Кривой Рог
Россия ударила 8 крылатыми ракетами по Кривому Рогу
22:38
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 сентября
22:18
"Никого не затопит". Глава Криворожской РВА прокомментировал ситуацию с уровнем воды в Ингульце
22:18
Аналитика
Сергей Згурец
Первая гвардейская танковая армия, которая должна была наступать от Москвы до Ла-Манша, дала дёру от Изюма. Колонка Сергея Згурца
22:01
ВСУ освободили Киселевку. До Херсона осталась только Чернобаевка, — председатель облсовета
21:57
"Милан" уверенно победил загребское "Динамо" в Лиге чемпионов
21:55
Web Summit
Украину на крупнейшей технологической конференции в мире Web Summit 2022 будут представлять 24 стартапа
21:52
Четыре пункта. Подоляк назвал перечень оружия, необходимого Украине для скорой победы над Россией
21:38
Гол Мудрика принес "Шахтеру" ничью в матче с "Селтиком" в ЛЧ
21:34
Россия тихо признает потери, нанесенные экономике западными санкциями и войной в Украине, - Bloomberg
21:15
Мужчин могут выпускать за границу за ежемесячный взнос. Законопроект уже в Раде. Подробности
21:13
На индивидуальные аптечки для ВСУ: группа ТНМК играет благотворительные концерты в Польше, Литве и Латвии
20:56
Хосеп Боррель
Россия ведет безнадежную битву, - Боррель
20:54
Россия пыталась затопить Кривой Рог, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV