Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По информации Генштаба, враги обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, строят фортификационные сооружения по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку. Также россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

Вражеские удары на протяжении суток получили районы 25 населенных пунктов. Среди них – Никополь Днепропетровской области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка в Херсонской области.

На Северском направлении россияне обстреливали украинские территории минометов и ствольной артиллерии в пределах населенных пунктов Сеньковка и Каменская Слобода на Черниговщине, а также Рожковичи, Басовка и Поповка на Сумщине. Также враги применяли ударные БПЛА.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелка из минометов и артиллерии.

На Купянском направлении россияне били из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Кисловка и Стельмаховка.

На Лиманском направлении били из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Заречное и Ямполевка.

На Бахмутском направлении кроме минометов и артиллерии враги применили танки. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Бахмутское, Иванград, Белогоровка, Майорск, Соледар и Опросное.

На Авдеевском направлении из такого же оружия были обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли районы более 30 населенных пунктов. Россияне продолжают минировать местность вдоль береговой линии Днепра, а также пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов дронов разных типов.

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