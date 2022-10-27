Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По информации ОВА, утром россияне выпустили 25 снарядов по одному из сел Новослободской громады. В результате обстрелов повреждена линия электропередачи и два гражданских дома.

Около 9 утра враги выпустили 35 мин по одному из сел Белопольского общества. Также били из артиллерии по территории Хотинской громады после 10 утра – минометный огонь, 15 прилетов.

Вечером россияне из минометов обстреливали территорию Зноб-Новгородской громады – всего зафиксировали 16 прилетов. В Великописаревской громаде – 8 прилетов из гранатометов. Также враги обстреливали громаду из пулеметов.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

В Сумской области утром 27 октября российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Хотинской и Белопольской общинам.

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