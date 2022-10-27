Россияне обстреливали Сумщину из артиллерии, минометов и пулеметов: повреждена линия электропередачи и жилые дома
За день 27 октября россияне обстреляли пять громад Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По информации ОВА, утром россияне выпустили 25 снарядов по одному из сел Новослободской громады. В результате обстрелов повреждена линия электропередачи и два гражданских дома.
Около 9 утра враги выпустили 35 мин по одному из сел Белопольского общества. Также били из артиллерии по территории Хотинской громады после 10 утра – минометный огонь, 15 прилетов.
Вечером россияне из минометов обстреливали территорию Зноб-Новгородской громады – всего зафиксировали 16 прилетов. В Великописаревской громаде – 8 прилетов из гранатометов. Также враги обстреливали громаду из пулеметов.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
- В Сумской области утром 27 октября российские оккупанты открыли артиллерийский огонь по Хотинской и Белопольской общинам.
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