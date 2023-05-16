Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

В результате обстрелов получили ранения трое никопольцев: девушка 2009 года рождения и мужчины 1981 и 1962 годов.

Девушку госпитализировали, мужчинам оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, во время обстрелов было повреждено 14 многоэтажных и семь частных домов, уничтожено одно и повреждено восемь хозяйственных сооружений, поврежден автотранспорт – 5 автомобилей, три частных предприятия, СТО. В результате обстрела произошло два пожара, которые спасатели ликвидировали.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела Никополя. Следователи фиксируют преступления, совершенные армией страны-агрессора.

В течение дня россияне также обстреливали Красногригорьевскую территориальную громаду. В пределах других громад Никопольского района день прошел без обстрелов.