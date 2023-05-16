Россияне обстреливали Никополь из артиллерии: ранены 14-летняя девушка и двое мужчин, повреждены дома и автомобили
В течение дня россияне выпустили по городской застройке Никополя на Днепропетровщине около трех десятков артснарядов
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
В результате обстрелов получили ранения трое никопольцев: девушка 2009 года рождения и мужчины 1981 и 1962 годов.
Девушку госпитализировали, мужчинам оказали необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, во время обстрелов было повреждено 14 многоэтажных и семь частных домов, уничтожено одно и повреждено восемь хозяйственных сооружений, поврежден автотранспорт – 5 автомобилей, три частных предприятия, СТО. В результате обстрела произошло два пожара, которые спасатели ликвидировали.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту обстрела Никополя. Следователи фиксируют преступления, совершенные армией страны-агрессора.
В течение дня россияне также обстреливали Красногригорьевскую территориальную громаду. В пределах других громад Никопольского района день прошел без обстрелов.
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