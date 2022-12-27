Россияне обстреливали Херсонщину 40 раз в сутки, ранен человек
Территорию Херсонской области в течение суток 26 декабря враги обстреляли 40 раз
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Российские оккупанты били по Херсонщине из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Город Херсон в течение суток враг атаковал 11 раз. Россияне попали в завод, частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов Херсонщины ранения получил один человек.
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