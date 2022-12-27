Россияне обстреливали Херсонщину 40 раз в сутки, ранен человек

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Российские оккупанты били по Херсонщине из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Город Херсон в течение суток враг атаковал 11 раз. Россияне попали в завод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов Херсонщины ранения получил один человек.

Россияне в эти сутки ударили по трем районам Никопольщины в Днепропетровской области: повреждены линии электропередачи

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