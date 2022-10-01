Россияне обстреливали четыре района Харьковщины, одна женщина получила ранения
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты прилегающих к границе с Россией и линии столкновения территорий четырех районов Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Под вражеские удары попали Купянский, Изюмский, Харьковский и Чугуевский районы. В частности, под обстрелами оказались населенные пункты Стрелечья, Редкодуб, Кучковка, Охримовка, Ольховатка, Двуречная и другие. В результате произошел пожар на агропромышленном объекте и в многоквартирном доме.
Также в течение суток госпитализировали двух человек. В Изюмском районе 53-летняя женщина получила ранения, а в Харьковском – на растяжке подорвался 39-летний мужчина.
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