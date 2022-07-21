Россияне обстрелами вывели из строя 87 машин скорой помощи, - Ляшко

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Враг прицельно уничтожает медицинскую инфраструктуру, в том числе и машины экстренной медицинской помощи. Сейчас оккупанты обстрелами вывели из строя 87 "скорых", - сказал Ляшко.

Министр также призвал приобщаться к благотворительному сбору средств на автомобили скорой помощи через United24, инициированного Еленой Зеленской.

"В рамках саммита первых леди и джентльменов будет произведен сбор средств на автомобили скорой медицинской помощи типа С. ... Присоединяйтесь к сбору! Незначительной помощи не бывает!" - подчеркнул Ляшко.

Присоединиться к сбору средств на автомобили скорой помощи можно по ссылке .

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