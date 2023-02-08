Россияне обманули украинцев, вынужденных выехать из Херсонской области в РФ, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг развязав войну в регионе, создает на захваченных районах гуманитарный кризис, а ответственность переводит на Украину. Из населенных пунктов вывозят аптеки, больницы и блокируют социальные выплаты Украины. Жителям предлагают выезд в РФ, где их должны обеспечить жильем", - пишут в ЦНС.

Однако российские террористы не сдерживают своих обещаний. Выехавшие в Томскую область жители Херсонщины не получили жилья и обещанной единовременной помощи в 100 тыс. рублей. Их вынуждают получать российские паспорта.

В Центре нацспротива призывают не сотрудничать с врагом и не получать паспорт РФ.