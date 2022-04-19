Россияне обещают оккупированному поселку на Харьковщине "вхождение" в "ЛНР", - местный совет

Об этом говорится в сообщении Боровского поссовета в Facebook.



Территория Боровской громады остается полностью оккупированной. Жители остаются без связи. Оккупанты начали селиться в брошенные дома и квартиры.

В поселке россияне назначили комендантом начальника военной комендатуры Новосибирского округа РФ Сергея Роздорожного.

"Оккупационные власти сообщают людям, что Боровщина должна стать частью так называемой ЛНР, а также обещают возобновить связь и транспортное сообщение с Купянском", - говорится в сообщении.Там добавили, что на территории Боровской громады установлены вражеские блокпосты, полностью контролируется передвижение местных жителей."Въезд на территорию громады и выезд за ее пределы невозможен", - заявили в поселковом совете.