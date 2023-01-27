Россияне ночью выпустили по Никопольщине полсотни снарядов: повреждены дома, газопроводы, линии электроснабжения
В ночь на 27 января Никопольский район Днепропетровской области страдал от российских обстрелов. Вражеские войска выпустили полсотни снарядов
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Очередную беспокойную ночь пережила Никопольщина, последняя угроза артобстрела продолжалась в районе почти 12 часов. Тамошнюю Мировскую общину оккупанты атаковали несколько раз подряд с РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов", - написал он.
В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.
Люди невредимы. Специалисты обследуют территории.
Больше вражеских атак по общинам Днепропетровщины не зафиксировано.
- В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.
- В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.
- В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 русских снарядов.
- Днем 24 января рашисты били по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.58
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное