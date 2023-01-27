Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Очередную беспокойную ночь пережила Никопольщина, последняя угроза артобстрела продолжалась в районе почти 12 часов. Тамошнюю Мировскую общину оккупанты атаковали несколько раз подряд с РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов", - написал он.

В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты. Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения.

Люди невредимы. Специалисты обследуют территории.

Больше вражеских атак по общинам Днепропетровщины не зафиксировано.

В субботу, 21 января, захватчики обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, одно из предприятий потерпело разрушения.

В ночь на 22 января россияне обстреливали Днепропетровщину: по Марганецкому сообществу выпустили более 30 снарядов тяжелой артиллерии, под огнем оказалась гражданская инфраструктура.

В ночь на 23 января рашисты били по двум общинам Днепропетровской области. Зафиксировано более 20 русских снарядов.

Днем 24 января рашисты били по населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи.

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