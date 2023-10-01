Россияне ночью ударили по селу в Донецкой области: пострадала целая семья
В ночь на воскресенье, 1 октября, оккупанты ударили по селу Кондратовка в Дружковской общине Донецкой области. От российских обстрелов пострадала семья с 16-летним сыном
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Отмечается, что россияне ударили по населенному пункту, вероятно, ракетами комплекса С-300. Одна из них попала в частный сектор.
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура
В результате разрушения одного из жилых домов получили ранения все члены семьи – 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет.
Фото: Донецкая областная прокуратура
По данным прокуратуры, из-под завалов наголову разрушенного дома раненых достал сосед – сотрудник спасательной службы.
Всего в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.
Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура
- Кроме того, вечером и в ночь на 1 октября РФ совершила комбинированную воздушную атаку Украины. Враждебные цели зафиксированы во многих регионах. В Кривом Роге на Днепропетровщине и в Умани на Черкасщине есть попадание в объекты инфраструктуры и ранен один человек.
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