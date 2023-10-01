Россияне ночью ударили по селу в Донецкой области: пострадала целая семья

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что россияне ударили по населенному пункту, вероятно, ракетами комплекса С-300. Одна из них попала в частный сектор.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате разрушения одного из жилых домов получили ранения все члены семьи – 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет.

Фото: Донецкая областная прокуратура

По данным прокуратуры, из-под завалов наголову разрушенного дома раненых достал сосед – сотрудник спасательной службы.

Всего в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура