Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что ночью более двух десятков вражеских снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Раненых нет.

"Повреждены дома и линии электропередачи. Последствия еще уточняются", - написал Резниченко.

В ночь на 17 января три общины Днепропетровщины подвергались обстрелам вражеских войск.

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