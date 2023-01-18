Россияне ночью ударили по Никопольщине: повреждены линии электропередачи и дома
В ночь на 18 января россияне трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждены линии электропередачи и частные дома
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он отметил, что ночью более двух десятков вражеских снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую общины. Раненых нет.
"Повреждены дома и линии электропередачи. Последствия еще уточняются", - написал Резниченко.
- В ночь на 17 января три общины Днепропетровщины подвергались обстрелам вражеских войск.
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