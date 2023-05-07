Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в telegram.

По его словам, россияне ночью они дважды избивали по Никопольскому району. Применили "Град", тяжелую артиллерию и выпустили более 30 снарядов.

"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией. В Никополе вражеские железы повредили 7 частных домов и многоэтажку. Разбили окна в общежитии колледжа. Зацепило и три газопровода, линь 14 солнечных панелей. А еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей", - написал Лысак.

Он отметил, что по Мировской общине враг выпустил 20 снарядов. Побил два дома, хозяйственное сооружение и машину.

Глава ОГА добавил, что в районе Синельников силы ПВО сбили вражеский БПЛА Shahed.