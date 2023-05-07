Россияне ночью ударили по Никопольщине из "градов" и артиллерии, погибла женщина
В ночь на 7 мая российские военные обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, погибла 72-летняя женщина
Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в telegram.
По его словам, россияне ночью они дважды избивали по Никопольскому району. Применили "Град", тяжелую артиллерию и выпустили более 30 снарядов.
"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией. В Никополе вражеские железы повредили 7 частных домов и многоэтажку. Разбили окна в общежитии колледжа. Зацепило и три газопровода, линь 14 солнечных панелей. А еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей", - написал Лысак.
Он отметил, что по Мировской общине враг выпустил 20 снарядов. Побил два дома, хозяйственное сооружение и машину.
Глава ОГА добавил, что в районе Синельников силы ПВО сбили вражеский БПЛА Shahed.
- Оккупанты в течение 6 мая восемь раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и ранили семерых человек.
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