Россияне ночью ударили по Херсонщине: ранена женщина

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, ночью, 18 августа 2023 года, российские военные произвели массированный обстрел поселка Белозерка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за вражеских обстрелов ранения получила местная жительница.

Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод. Также произошло возгорание крыши местной церкви.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.