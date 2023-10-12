Россияне ночью ударили по Чернобаевке: погиб мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Под удар попал жилищный сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8 ч утра детали вражесого террора устанавливаются.