Россияне ночью ударили по Чернобаевке: погиб мужчина
Ночью 12 октября российские террористы нанесли удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб местный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Под удар попал жилищный сектор. По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 8 ч утра детали вражесого террора устанавливаются.
- Утром среды, 11 октября, российская армия атаковала беспилотником ритуальный транспорт на кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека.
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