Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме.

"Сегодня, 21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередных обстрелов Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - говорится в заявлении.

В результате отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока. От потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для работы насосов охлаждения топлива.

В 02:00 работники станции наладили питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока выключили и перевели в дежурный режим.

В Энергоатоме отметили, что оккупанты продолжают совершать ядерный терроризм на украинских атомных станциях, даже несмотря на присутствие инспекторов МАГАТЭ на площадке ЗАЭС.

"От этой организации (МАГАТЭ, - ред.) мы в очередной раз ожидаем более решительных действий по прекращению агрессивных действий России против гражданских ядерных объектов Украины, помощи в деоккупации ЗАЭС и установлении зоны ядерной и физической безопасности вокруг атомных электростанций Украины!" - отметили в Энергоатоме.

11 сентября 2022 года, в 03:41, энергоблок №6 ЗАЭС отключили от сети , началась подготовка к его расхолоданию и переводу в холодное состояние.

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