Россияне ночью снова атаковали Славянск ракетами С-300 и "шахедами"
В ночь на 18 апреля вражеские войска снова обстреляли Славянск Донецкой области двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами"
Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях в эфире телеканала "Еспресо".
"Ночью, 18 апреля, город снова обстреляли двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами". Это центральная часть города. Террористы попали в бульвар Пушкина и частное охранное предприятие. Пострадали рядом расположенные пятиэтажные и частные дома. Взрывной" волной выбило стекло и двери. Обошлось без жертв", - заявил Лях.
- В ночь на 13 апреля вражеские войска обстреляли Славянск Донецкой области из С-300: одна ракета попала во двор школы, другая - у горводоканала.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Славянску, 14 апреля, повредил и разрушил более 50 жилых домов
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