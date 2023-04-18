Россияне ночью снова атаковали Славянск ракетами С-300 и "шахедами"

Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях в эфире телеканала "Еспресо".



"Ночью, 18 апреля, город снова обстреляли двумя ракетами С-300 и двумя "шахедами". Это центральная часть города. Террористы попали в бульвар Пушкина и частное охранное предприятие. Пострадали рядом расположенные пятиэтажные и частные дома. Взрывной" волной выбило стекло и двери. Обошлось без жертв", - заявил Лях.