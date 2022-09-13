Россияне ночью шесть раз обстреляли Никопольщину: повреждены дома, стадион и газопроводы
В ночь на 13 сентября оккупанты шесть раз нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Так, захватчики шесть раз обстреливали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии. В результате ударов повреждены 16 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, стадион и газоны. Масштабы разрушений уточняются. Пострадавших нет.
В других районах области звучали сирены, однако обошлось без вражеских обстрелов.
- По состоянию на утро 13 сентября ВСУ отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка.
- Также генштаб сообщил , что на освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений, совершенных россиянами.
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