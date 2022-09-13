Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Так, захватчики шесть раз обстреливали Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии. В результате ударов повреждены 16 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, стадион и газоны. Масштабы разрушений уточняются. Пострадавших нет.

В других районах области звучали сирены, однако обошлось без вражеских обстрелов.

По состоянию на утро 13 сентября ВСУ отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка.

Также генштаб сообщил , что на освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений, совершенных россиянами.