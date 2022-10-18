Россияне ночью отакивали Запорожье "шахидами" и ракетами
В ночь на 18 октября город Запорожье подвергся ракетному удару и атаке "Shahed-126"
Об этом написал глава Запорожской ОВ Александр Старух в телеграммах.
"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья", - говорится в сообщении.
Согласно информации, в обоих случаях пострадавших нет.
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