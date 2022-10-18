Россияне ночью отакивали Запорожье "шахидами" и ракетами

Об этом написал глава Запорожской ОВ Александр Старух в телеграммах.

"Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в обоих случаях пострадавших нет.