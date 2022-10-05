Россияне ночью обстреляли Сумщину почти 50 раз
Российские оккупанты в ночь на 5 октября обстреливали Сумщину артиллерией со своей территории
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .
Захватчики били со стороны российских населенных пунктов Теткино и Гордеевка. За сутки зафиксировали почти 50 вражеских обстрелов из ствольной артиллерии.
- 4 октября глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в 120 км от Сумщины в учебных центрах находятся российские новобранцы .
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