Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграме .

Захватчики били со стороны российских населенных пунктов Теткино и Гордеевка. За сутки зафиксировали почти 50 вражеских обстрелов из ствольной артиллерии.

4 октября глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в 120 км от Сумщины в учебных центрах находятся российские новобранцы .

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