Россияне ночью обстреляли пожарную часть в Изюме в Харьковской области: 8 пострадавших

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

"Харьковщина. Сегодня пожарной охране области - 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пострадали 8 сотрудников, 4 из них находятся в больнице. Также из-за вражеского удара повреждено само здание и 13 единиц техники.

Фото: Игорь Клименко

Фото: Игорь Клименко

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об обстреле пожарной части в Изюме. Он заявил, что россияне, вероятно, совершили атаку с ЗРК С-300.