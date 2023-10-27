Россияне ночью обстреляли пожарную часть в Изюме в Харьковской области: 8 пострадавших
Российские оккупанты ночью 27 октября атаковали пожарную часть города Изюм Харьковской области. В результате 8 спасателей получили ранения, повреждена техника
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.
"Харьковщина. Сегодня пожарной охране области - 200 лет. Россия "поздравила" в своем стиле. Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пострадали 8 сотрудников, 4 из них находятся в больнице. Также из-за вражеского удара повреждено само здание и 13 единиц техники.
Фото: Игорь Клименко
Фото: Игорь Клименко
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об обстреле пожарной части в Изюме. Он заявил, что россияне, вероятно, совершили атаку с ЗРК С-300.
-
21 октября россмйские террористы обстреляли Харьковскую область. Ракета попала в терминал "Новой почты" в поселке Коротич, в результате чего погибли 6 человек, 16 получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное