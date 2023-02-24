Россияне ночью обстреляли Никопольщину: повреждены дома, магазины и кафе
Ночью на 24 февраля войска РФ совершили 10 обстрелов по Никополю и 3 громадам Днепропетровщины, в результате чего есть повреждения и разрушения
Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в Никопольском районе за эту ночь – 10 обстрелов. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Красногригоревской громадам.
Люди не пострадали. Но получили разрушений жилые дома. В Никополе повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся – спасатели пламя уже укротили. Изуродованы и 5 хозяйственных построек. А еще – 2 магазина и кафе.
Пока детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов.
Глава ОВА призвал жителей региона сегодня и в ближайшие дни быть особенно осмотрительными. Реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге.
- 20 февраля военные РФ трижды в день ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
- Уже утром 22 февраля войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
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