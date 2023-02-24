Об этом в telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Никопольском районе за эту ночь – 10 обстрелов. Из тяжелой артиллерии агрессор попал по самому Никополю, Марганецкой, Мировской и Красногригоревской громадам.

Люди не пострадали. Но получили разрушений жилые дома. В Никополе повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся – спасатели пламя уже укротили. Изуродованы и 5 хозяйственных построек. А еще – 2 магазина и кафе.

Пока детали атак по городу еще уточняются. Работают спасатели и на остальных территориях, куда прилетели вражеские снаряды. Выясняют последствия обстрелов.

Глава ОВА призвал жителей региона сегодня и в ближайшие дни быть особенно осмотрительными. Реагировать на возможные уведомления о воздушной тревоге.