Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в telegram .

По его словам, погибших и раненых нет.

"Ночью агрессор обстрелял Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Без погибших и пострадавших. В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки", - написал Лысак.