Россияне ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
2 мая ночью российские военные ударили по Никополю на Днепропетровщине по тяжелой артиллерии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в telegram .
По его словам, погибших и раненых нет.
"Ночью агрессор обстрелял Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Без погибших и пострадавших. В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки", - написал Лысак.
- 30 апреля россияне ударили по Никополю, попали в дома, электролинии, убили одного человека и ранили двоих.
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