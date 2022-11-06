Россияне ночью обстреляли Николаевщину, есть попадания
Ночью 6 ноября оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Галицыновской и Широковской громад Николаевской области
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
В населенном пункте Галицыновской громады враг попал в объект промышленной инфраструктуры. Однако обошлось без пострадавших.
В Широковской громаде удар россияне пришлись за пределы населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет.
- Ночью 6 ноября оккупанты снова атаковали Запорожье, обстреляв один из жилых кварталов города, в результате чего погиб один человек.
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