Россияне ночью обстреляли Николаевщину, есть попадания

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В населенном пункте Галицыновской громады враг попал в объект промышленной инфраструктуры. Однако обошлось без пострадавших.

В Широковской громаде удар россияне пришлись за пределы населенного пункта. Пострадавших и разрушений нет.

Ночью 6 ноября оккупанты снова атаковали Запорожье, обстреляв один из жилых кварталов города, в результате чего погиб один человек.

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